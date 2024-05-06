Сборная Азербайджана завоевала 3 золотые и 2 серебряные медали на чемпионате Европы по ушу-санда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Стокгольме (Швеция), завершился чемпионат Европы по ушу-санда.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала на соревнованиях 3 золотые и 2 серебряные медали.

Под руководством старшего тренера Баратдина Салимова, Амин Алилли (60 кг) и Хамза Расулзаде (65) стали чемпионами Европы среди молодежи. Проигравший в финале Эльчин Мурадов завоевал серебро.

Первое место также занял Орхан Хатамов (48 кг), а Руслан Пиралиев (70 кг) завершил чемпионат континента с серебряной медалью.

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