Определились победители «Бакинского марафона - 2024» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Определились победители «Бакинского марафона - 2024», проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, украинка Наталья Семенович заняла первое место среди женщин в Бакинском марафоне, проходящем под девизом «Победи ветер». Представительница Азербайджана Анна Юсупова финишировала на марафоне второй, казахстанская бегунья Нелли Гаитова – третьей.

Первым в мужском забеге финишировал Ахмет Алканоглу из Турции. Второе место занял Богдан Семенович из Украины, третье место – Исмаил Сеньянге из Уганды.

Призы в размере 3000, 2000 и 1000 манатов, медали и дипломы были вручены занявшим первые 3 места соответственно.