ХАМАС предложил Израилю вариант урегулирования в Газе

БАКУ /Trend/ - ХАМАС выразил согласие на то, чтобы Израиль обещал прекратить военные действия в секторе Газа на втором этапе процесса урегулирования конфликта, сообщают палестинские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, инициатива о прекращении войны не на первом, а лишь на втором этапе сделки была одобрена единогласно ХАМАС и другими группировками.

Сообщается, что это предложение было единогласно поддержано ХАМАС и другими группировками. Отмечается, что если Израиль согласится на эту инициативу, то "стороны приблизятся к заключению соглашения".