Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

ХАМАС предложил Израилю вариант урегулирования в Газе

В мире Материалы 6 мая 2024 01:50 (UTC +04:00)
ХАМАС предложил Израилю вариант урегулирования в Газе

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ХАМАС выразил согласие на то, чтобы Израиль обещал прекратить военные действия в секторе Газа на втором этапе процесса урегулирования конфликта, сообщают палестинские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, инициатива о прекращении войны не на первом, а лишь на втором этапе сделки была одобрена единогласно ХАМАС и другими группировками.

Сообщается, что это предложение было единогласно поддержано ХАМАС и другими группировками. Отмечается, что если Израиль согласится на эту инициативу, то "стороны приблизятся к заключению соглашения".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости