Около 60 направлений: этим летом AZAL представляет обширную программу полетов

С наступлением лета Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предлагает своим пассажирам перелеты на около 60 направлениях, планируя расширить программу полетов по городам Европы и Азии.

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Этим летом Azerbaijan Airlines приглашает в путешествие во множество городов Турции, России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Пакистана и других стран.



География полетов авиакомпании в Европе еще больше расширится за счет запуска рейсов с июня в Бухарест и Софию. Общее количество европейских городов, доступных для пассажиров AZAL летом, увеличится до 10. Так, рейсами авиакомпании путешественники могут отправиться, к примеру, в Италию, чтобы насладиться вкусной кухней, и в Испанию — для отдыха на пляже и участия в праздниках, или в Австрию — за красивыми горными видами, и в Чехию, чтобы посетить средневековые замки и многие другие страны.



Авиакомпания предлагает широкий выбор рейсов на пляжные курорты Черного, Средиземного и Эгейского морей, а также в города у берегов Красного моря, Персидского залива и многих других мест, идеально подходящих для отдыха. Рейсами AZAL пассажиры могут отправиться из Баку в удивительные места, такие как Барселона, Батуми, Сочи, Трабзон, Анталья, Даламан, Бодрум, Измир, а также в Дубай, Тиват, Бахрейн и другие города мира с бесконечными пляжами и интересными достопримечательностями.



Путешественники, стремящиеся погрузиться в новую культуру и традиции, могут выбрать рейсы авиакомпании по таким направлениям, как Пекин, Мумбаи, Нью-Дели, Исламабад, Карачи или Лахор.



Частота рейсов значительно возрастет в рамках летнего расписания текущего года, особенно на популярных международных маршрутах. Это повысит гибкость в планировании путешествий. Направления, на которых увеличится частота рейсов, включают в себя Берлин, Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Сочи, Анталью, Измир, Трабзон, Бодрум, Тель-Авив, Кишинев, Алматы, Батуми, Пекин, Софию, Тиват, Даммам, Дели, Мумбай и другие.



Отметим, что в 2022 году авиакомпания Azerbaijan Airlines в рамках летнего расписания предлагала 27 направлений, в 2023 и 2024 годах это число выросло более, чем вдвое — до 55 и 58 направлений соответственно.



В топ-5 международных направлений, по которым Azerbaijan Airlines предлагает самое большое количество рейсов этим летом, входят следующие города: Стамбул, Анталья, Москва, Дубай, Тбилиси.



Не упустите возможность создать незабываемые воспоминания вместе с AZAL! Авиакомпания рекомендует планировать свои путешествия заранее, чтобы сэкономить на перелете в летние месяцы — в период отпусков и каникул, когда спрос высок.



Ознакомиться с актуальным расписанием, а также забронировать и приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании www.azal.az, в обновленном мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.es.