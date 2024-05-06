Сотрудники СГБ Азербайджана совершили восхождение на пик Гейдара (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) организовала традиционное восхождение на носящий имя великого лидера пик Гейдара, расположенный на высоте 3751 метр над уровнем моря в массиве Гызыл Гая Башдагского хребта Большого Кавказа.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе СГБ Азербайджана.

Отмечается, что участники восхождения, пройдя по заданному маршруту и преодолев гористую местность со сложным рельефом и суровыми погодными условиями, поднялись на пик Гейдара в назначенное время и почтили светлую память гениальной личности у установленного на вершине барельефа общенационального лидера.

Сотрудники СГБ водрузили на вершине Государственный флаг Азербайджанской Республики и установили плакат с названием и эмблемой СГБ.

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