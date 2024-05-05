Кубок Европы в Баку: первое место в упражнениях с обручем заняла итальянка София Раффаэли

БАКУ /Trend/ - Первое место на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем заняла гимнастка из Италии София Раффаэли, сообщает в воскресенье Trend. Результат грации в данной программе составил 35.050 балла.

На второй позиции расположилась Боряна Калейн из Болгарии, ее выступление судьи оценили на 33.600 балла. Третью позицию заняла Вера Туголукова, представляющая Кипр, ее результат составил 33.100 балла.

Азербайджанская грация Зохра Агамирова с результатом 31.650 балла заняла восьмую позицию.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!