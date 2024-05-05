В США назвали условие для заключения оборонного пакта с Саудовской Аравией

БАКУ /Trend/ - Администрация президента США Джо Байдена заключит оборонный пакт с Саудовской Аравией лишь в том случае, если королевство установит нормализованные отношения с Израилем, сообщают британские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан отметил, что эти два аспекта являются частью "комплексного подхода" к достижению мира на Ближнем Востоке и не могут быть рассмотрены отдельно друг от друга.

По его словам, в ближайшие месяцы Байден публично представит свою стратегию по обеспечению безопасности Израиля и поощрению более мирного региона.