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В США назвали условие для заключения оборонного пакта с Саудовской Аравией

США Материалы 5 мая 2024 08:14 (UTC +04:00)
В США назвали условие для заключения оборонного пакта с Саудовской Аравией

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Администрация президента США Джо Байдена заключит оборонный пакт с Саудовской Аравией лишь в том случае, если королевство установит нормализованные отношения с Израилем, сообщают британские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан отметил, что эти два аспекта являются частью "комплексного подхода" к достижению мира на Ближнем Востоке и не могут быть рассмотрены отдельно друг от друга.

По его словам, в ближайшие месяцы Байден публично представит свою стратегию по обеспечению безопасности Израиля и поощрению более мирного региона.

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