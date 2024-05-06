Президент Кыргызстана отправится с визитом в Россию

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и в параде Победы 9 мая в Москве.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев, передает Trend.

Согласно информации, в рамках саммита главы государств обсудят ход реализации стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года и основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год.

Азымбакиев сообщил, что планируется принятие ряда важных решений и документов, включая проект Протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами, а также учреждение медали "10 лет Евразийскому экономическому союзу".