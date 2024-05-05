В Баку состоялся концерт студентов музыкального колледжа при Национальной консерватории (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт студентов музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории, посвященный 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Агаверди Пашаева и дирижера, заслуженной артистки Илахи Гусейновой выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов - Ирада Мамедова (чтец), Айхан Мамедов (тар), Мехди Садыгзаде (тар), Марьям Рустамлы (кяманча), Айдан Ализаде (кяманча), Джала Гасанзаде (какон), Лейла Абдуррагимова (ханенде), Айша Мамедова (вокал), Сунай Гаджиева (ханенде), Искендер Мухтаров (кларнет), Айша Мамедова (пиано) и ансамбль духовых инструментов колледжа.

В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов. Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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