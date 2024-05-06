Очередная провальная кампания: армянское лобби в ярости после визита посла США в Шушу

БАКУ /Trend/ - Пресловутый Армянский национальный комитет Америки (ANCA) начал очередную кампанию против Азербайджана.

На этот раз "под горячую руку" попал посол США в Азербайджане Марк Либби. Посол наконец-то совершил свой долго откладывавшийся визит на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Естественно, этот факт не остался незамеченным армянами на родине дипломата.

И, конечно, "последней каплей" для армян США стали слова Марка Либби в видеообращении, где он заявил, что "счастлив находиться в Шуше" и "впечатлен восстановительными работами в городе". Действия и слова посла США оказались не такими, каких ожидало от него армянское лобби. Естественно, после видеообращения Марка Либби последовали гневные публикации ANCA в социальных сетях.

Однако это не первый случай, когда армянское лобби в США нападает на аккредитованных в Азербайджане дипломатов. В январе ANCA начала кампанию против посла Израиля Джорджа Дика, который посетил Аллею шехидов в годовщину трагических событий 20 января 1990 года.

Американские армяне обвинили посла в том, что он якобы принимает "антиармянские решения", а также заявили, что у него "армянские корни". Довольно абсурдное заявление - но чего еще можно ожидать от ANCA. Посол Марк Либби также присутствовал на том мероприятии вместе со своим коллегой из Израиля и другими дипломатами, однако никаких обвинений в его адрес со стороны армян тогда не прозвучало. До самого конца армяне надеялись, что нынешний посол США будет продвигать их интересы в нашей стране. Но они снова просчитались.

Марк Либби не поддержал их кампанию по дискредитации Азербайджана, а вместо этого сосредоточился на улучшении и укреплении двусторонних отношений между Баку и Вашингтоном - это то, что должен делать любой посол. Его задача явно не заключается в продвижении интересов третьих сторон.

Несмотря на усилия ANCA, эти попытки вновь потерпели фиаско. В своих "амбициозных планах" данная структура упускает из виду критические факторы, которые практически гарантируют провал ее намерений.