В Баку прошла встреча с народным артистом Рамизом Гулиевым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошла встреча с выдающимся исполнителем на таре, народным артистом Азербайджана, кавалером орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреатом Государственной премии, профессором Рамизом Гулиевым, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло при организации Общественного объединения "İRƏLİ" при поддержке министерства культуры Азербайджана и Международного центра мугама.

Встреча и концерт организованы в рамках программы "MədəniyyətimİZ". Выступая на мероприятии, секретарь по работе над проектами Общественного объединения "İRƏLİ", координатор проекта "MədəniyyətimİZ" Риад Джабраилов предоставил подробную информацию о проекте.

Директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде рассказал о богатом творчестве, жизненном пути и педагогической деятельности Рамиза Гулиева. Было подчёркнуто, что азербайджанскую музыкальную культуру невозможно представить без творчества Рамиза Гулиева.

На мероприятии народный артист Рамиз Гулиев рассказал об истории искусства исполнения на таре в контексте развития азербайджанской музыкальной культуры, сохранении национальных музыкальных ценностей в обществе и их популяризации среди молодого поколения. Народный артист Рамиз Гулиев также поделился воспоминаниями об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

Далее состоялось обсуждение таких тем, как "Роль азербайджанской музыки в сохранении, развитии и популяризации нашей культуры", "Новые, инновационные подходы школы исполнения на таре: обзор современных традиций творческой индустрии" и "Знакомство с талантливой молодежью". Модератором обсуждений выступила ведущая Международного центра мугама Самрай Алиева.

В художественной части мероприятия была представлена музыкальная программа, в которой прозвучали сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов. Произведения исполнили учащиеся и педагоги Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории.

Отметим, что основная цель реализации программы "MədəniyyətimİZ" – создание коммуникации между известными деятелями в различных областях культуры и представителями молодежи, пропаганда культурных ценностей и содействие развитию азербайджанской культуры.