Xırdalan 0.0 — безалкогольный партнер Бакинского Марафона (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоялся очередной Бакинский Марафон.

Как сообщает Trend, безалкогольное пиво Xırdalan 0.0 стало одним из партнеров Марафона, целью которого является поддержка развития спорта и пропаганда здорового образа жизни.

Старт и финиш Бакинского Марафона, который в этом году прошел в седьмой раз под девизом ”Победи ветер", были на Площади Государственного Флага. К марафону присоединилось более 18 тысяч участников.

Xırdalan, являющийся одним из вкусовых символов Баку, стал спутником приключений участников Марафона своим полностью безалкогольным пивом Xırdalan 0.0.

В этом году более 100 участников стартовали в Бакинском Марафоне в команде Xırdalan 0.0

Награждение победителей «Бакинского марафона – 2024» проходило по двум категориям. Обладатели первого места как среди мужчин, так и среди женщин получили 3000 манатов, второго – 2000 манатов, третьего – 1000 манатов, а также были награждены подарками, медалями и сертификатами.

Отметим, что партнер Бакинского Марафона 2024 “Xırdalan 0.0”- пастеризованное светлое безалкогольное пиво, которое не содержит консервантов. "Лагер “Xırdalan 0.0” с богатым ароматом и изысканным вкусом, изготовленный из качественного сырья, уже представлен потребителям.