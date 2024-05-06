Отремонтирован танкер "Джаббар Гашимов" ASCO

БАКУ/Trend/ - Произведен капитальный ремонт танкера "Джаббар Гашимов", принадлежащего транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), сообщил в понедельник Trend со ссылкой на ASCO.

Длина судна "Джаббар Гашимов" составляет 150 метров, ширина — 17,3 метра, грузоподъемность – 12 тысяч тонн.

"Его ремонтные работы были выполнены на судоремонтно-строительном заводе "Зых" ASCO. В частности, были отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, насосы судна, осуществлена настройка систем управления танкером", - отмечено в пресс-релизе.

Также в машинном отделении и на главной палубе выполнен ремонт систем трубопроводов с заменой неисправных деталей, осуществлены электромонтажные работы, отремонтированы устройство связи и навигационное оборудование.

"По завершению ремонта танкер успешно прошел ходовые испытания и возвращен в эксплуатацию", - подчеркнуто в сообщении.

Напомним, что в настоящее время на балансе ASCO имеется 54 судна разного назначения (самый крупный флот на Каспии).