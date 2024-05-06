Ежегодное собрание АБР в 2025 году пройдет в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Италия примет 58-е ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) в 2025 году, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным АБР, тема 58-го ежегодного собрания, которое пройдет с 4 по 7 мая 2025 года — "Обмен опытом, построение завтрашнего дня".

Отмечается, что собрание пройдет в Милане, что станет первым случаем проведения такого мероприятия в Италии и первым ежегодным заседанием АБР в Европе почти за десять лет.

Комментируя данное событие, президент АБР Масацугу Асакава упомянул, что проблемы климата и развития постоянны и требуют постоянных усилий.

"Милан, как экономический центр, находящийся на переднем крае инноваций и промышленности, символизирующий дух прогресса и сотрудничества, является идеальным местом для обмена опытом и построения лучшего будущего. Я уверен, что ежегодное собрание 2025 года предоставит прекрасную возможность для продвижения наших общих целей в стимулирующей обстановке Милана", - подчеркнул Асакава, слова которого приводятся в сообщении АБР.

Напомним, что 57-е ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) проходило в Тбилиси (Грузия).

Отметим, что ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!