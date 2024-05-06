В этом году фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в Шуше и Лачине

БАКУ /Trend/ - 11-13 мая при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана состоится VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".

Как сообщает Trend, фестиваль, который в этом году отмечает свое 35-летие, пройдет в городах Шуша и Лачин.

Отметим, что город Шуша объявлен "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ноябре прошлого года подписал распоряжение о мероприятиях в связи с этим. В свою очередь Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" даст импульс развитию культурных связей между странами исламского мира. В этом году среди участников фестиваля также будут исполнители и творческие коллективы из стран-членов ИСЕСКО.

Программа фестиваля запомнится разнообразием не только исполнителей, но и репертуара, различными выступлениями.

11 мая на Джыдыр дюзю состоится концерт открытия Года "Шуша – культурная столица исламского мира - 2024" и VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".

Фестиваль продолжится в Лачине 13 мая. Вблизи реки Хакари гостям будет представлен концерт с участием исполнителей из разных стран.

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", названный в честь цветка - символа города Шуша, проводится с 1989 года. Фестиваль был проведен в мае того же года в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района в связи со 100-летним юбилеем известного ханенде, педагога, народного артиста Сеида Шушинского, продолжился в Шуше и завершился концертом в Агдаме. С 1990 года фестиваль "Харыбюльбюль" приобрел международный статус.

В период карабахского конфликта основные концерты фестиваля проводились в Агдаме. Некоторые концерты фестиваля прошли также в Барде и Агджабеди.

После освобождения азербайджанских земель от оккупации в ходе 44-дневной войны, завершившейся исторической победой страны, фестиваль вновь вернулся в Шушу. А в этом году пространство фестиваля расширится и охватит также город Лачин.