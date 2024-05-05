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Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть для Азии

В мире Материалы 5 мая 2024 20:44 (UTC +04:00)
Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть для Азии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран на июнь, передает Trend.

Стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей увеличена на $0,9 за баррель. Так, цена оказалась на $2,9 выше региональных бенчмарков Oman/Dubai. При этом нефтеперерабатывающие компании ожидали увеличения стоимости саудовской нефти для Азии на $0,6 за баррель.

Компания повышает цены на свою нефть для азиатского рынка третий месяц подряд.

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