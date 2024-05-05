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В Казахстане учрежден Комитет искусственного интеллекта

Казахстан Материалы 5 мая 2024 05:54 (UTC +04:00)
В Казахстане учрежден Комитет искусственного интеллекта

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Казахстане был учрежден Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, говорится в соответствующем постановлении правительства страны, передает Trend.

Согласно документу, новое ведомство будет ответственно за осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта, разработку нормативно-правовых актов в области развития ИИ и координацию деятельности различных отраслей в этой области.

Кроме того, gравительство приняло решение о ликвидации Комитета геодезии и картографии при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

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