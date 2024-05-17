Названо количество иностранцев, получивших в прошлом году разрешение на работу в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Названо количество иностранцев, которым в прошлом году было выдано разрешение на работу в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

"На основании обращения Государственной миграционной службы министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана было признано целесообразным выдать разрешение на работу 5 тысячам 441 иностранцу для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности на территории Азербайджанской Республики и продлить срок соответствующего разрешения 4 тысячам 773 иностранцам", - говористя в отчете.

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