Прошло первое заседание аукционной комиссии по проекту строительства СЭС в Гобустане

БАКУ/Trend/ — Эксперты Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) при министерстве энергетики Азербайджана, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), консалтинговой компании "Синергия" провели в начале мая первое заседание аукционной комиссии по проекту строительства Гобустанской солнечной электростанции (СЭС), передает в понедельник Trend со ссылкой на AREA.

Заседание прошло в гибридном формате с целью рассмотрения заявок, поступивших от участников объявленного в апреле аукциона по строительству Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

Напомним, что это первый в стране открытый международный тендер по созданию объекта возобновляемого источника энергии (ВИЭ).

Руководитель AREA Джавид Абдуллаев отметил, что аукцион проводится в сотрудничестве с ЕБРР в рамках проекта "Поддержка проведения аукционов по ВИЭ в Азербайджане" и важен в плане достижения стратегических целей, связанных с климатом и развитием энергетики.

Отметим, что в апреле стартовал первый этап данного аукциона, связанный с квалификационными документами в отношении компаний-участниц аукциона.

В конце лета может стартовать второй этап, который к концу 2024 года и определит победителя, который реализует данный проект СЭС "под ключ".

Азербайджан намерен довести долю ВИЭ в энергобалансе до 30-33 процентов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!