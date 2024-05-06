SOCAR приглашена на "Uzbekistan Energy Week"

БАКУ /Trend/ - Делегация госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) планирует принять участие в 26-й международной нефтегазовой выставке-конференции "OGU 2024" и "Uzbekistan Energy Week", которые пройдут 14-16 мая в Ташкенте.

"На эти мероприятия приглашен президент SOCAR Ровшан Наджаф, в частности, как спикер на пленарном заседании 14 мая под названием "Гармонизация энергетической политики", - сообщили Trend в SOCAR.

Как отмечает организатор "OGU 2024" и "Uzbekistan Energy Week" - компания АО "Узбекнефтегаз", в мероприятиях в Ташкенте могут принять участие представители более 400 компаний из таких стран, как ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Турция, Иран, страны ЕС.