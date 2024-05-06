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ХАМАС согласился на предложение посредников о перемирии в Газе

В мире Материалы 6 мая 2024 20:57 (UTC +04:00)
ХАМАС согласился на предложение посредников о перемирии в Газе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС сообщило египетским и катарским посредникам о своем согласии на предложенный ими проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале движения, передает Trend.

"Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания провел телефонные переговоры с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем. В ходе беседы он уведомил посредников, что движение одобрило предложенный ими проект соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении.

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