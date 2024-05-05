Куба решила отменить визовый режим для граждан КНР

БАКУ /Trend/ - Куба в одностороннем порядке решила отменить визовый режим дня граждан КНР - владельцев обычных паспортов.

Как передает Trend, об этом сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда, выступая на закрытии Международной туристической ярмарки на кубинском острове Кайо-Коко.

"В свете усилий по продвижению торгово-экономических связей с Китаем, в частности в сфере туризма, я рад объявить о решении нашей страны утвердить отмену визового режима для китайских граждан - владельцев обычных паспортов", - сказал министр.