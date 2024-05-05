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Куба решила отменить визовый режим для граждан КНР

В мире Материалы 5 мая 2024 09:14 (UTC +04:00)
Куба решила отменить визовый режим для граждан КНР

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Куба в одностороннем порядке решила отменить визовый режим дня граждан КНР - владельцев обычных паспортов.

Как передает Trend, об этом сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда, выступая на закрытии Международной туристической ярмарки на кубинском острове Кайо-Коко.

"В свете усилий по продвижению торгово-экономических связей с Китаем, в частности в сфере туризма, я рад объявить о решении нашей страны утвердить отмену визового режима для китайских граждан - владельцев обычных паспортов", - сказал министр.

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