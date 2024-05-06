В Азербайджане задержаны 105 человек, подозреваемых в совершении преступлений - МВД

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана было обеспечено раскрытие 119 преступлений, зарегистрированных на территории страны 4-5 мая, а также 13 нераскрытых преступлений, связанных с предыдущими периодами.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержан 81 человек, находившийся в розыске (в том числе 42 человека в качестве должников).

"Выявлено 70 фактов, связанных с наркотиками, и 9 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 105 человек", - говорится в информации МВД.

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