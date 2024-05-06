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"Хазри" стал последним полуфиналистом азербайджанской баскетбольной лиги

Общество Материалы 6 мая 2024 04:45 (UTC +04:00)
"Хазри" стал последним полуфиналистом азербайджанской баскетбольной лиги

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в азербайджанской баскетбольной лиге определился последний полуфиналист.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, свой третий матч серии провели «Хазри» и «Серхедчи».

Подопечные Мурада Дикмена выиграли первую встречу (98:64), но «пограничники» оказались сильнее во второй - 71:64. В третьей же победил "Хазри", вышедший в полуфинал. Серьезных трудностей у баскетболистов «Хазри» на этот раз не возникло. Команда Мурата Дикмена в первых двух периодах выиграла с разницей в 21 очков.

Отметим, что в полуфинале «Хазри» встретится с НТД-Индиго. В другой паре «Хырдалан» и «Сабах» встретятся друг с другом.

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