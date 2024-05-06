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Венгрия и Армения откроют посольства в своих столицах - глава МИД

В мире Материалы 6 мая 2024 14:57 (UTC +04:00)
Венгрия и Армения откроют посольства в своих столицах - глава МИД

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Венгрия и Армения объявили об открытии посольств в своих столицах, сообщает в понедельник Trend.

"Как заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, это стало значительным шагом в улучшении отношений с момента восстановления дипломатических связей полтора года назад", - написал на своей странице в соцсети X государственный секретарь Венгрии по международным связям Золтан Ковач.

Кроме того, Венгрия и Армения также подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, а также программу сотрудничества между министерством иностранных дел Республики Армения и министерством иностранных дел и торговли Венгрии на 2024-2025 годы.

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