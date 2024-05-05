Команда Азербайджана завоевала "бронзу" Кубка Европы в Баку в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами

БАКУ /Trend/ - На Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку команда Азербайджана в групповых упражнениях с результатом 29.950 балла завоевала бронзовую медаль в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, сообщает в воскресенье Trend. В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях вошли - Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

"Золото" у команды Болгарии (33.900 балла), серебряную медаль выиграла команда Италии (33.700 балла).

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!