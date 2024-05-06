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В Баку состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE (ФОТО)

Звёздный мир Материалы 6 мая 2024 21:05 (UTC +04:00)
В Баку состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - 8 июня состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE, сообщили Trend Life организаторы.

В этот вечер на главной летней сцене Sea Breeze Resort выступит почти весь состав артистов музыкального лейбла RAAVA Music – Elman, Andro, Mona, Toni, а также хитмейкеры Bahh Tee & Turken, Эллаи, Murad Arif, Hiss и представители Азербайджана на конкурсе «Евровидение 2024» – дуэт Fahree и Ilkin Dovlatov с уже ставшей популярной композицией ”Özünlə apar”.

Перед концертом всех гостей ждет атмосферное выступление ди-джея, фуд-корты откроются заранее. Зрителей ждет первоклассный саунд, расширенная фан-зона позволит еще большему количеству поклонников быть ближе к любимым артистам, а завершится вечер традиционным для всех летних мероприятий Sea Breeze праздничным салютом.

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В Баку состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE (ФОТО)
В Баку состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE (ФОТО)
В Баку состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE (ФОТО)
В Баку состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE (ФОТО)
В Баку состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE (ФОТО)
В Баку состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE (ФОТО)
В Баку состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE (ФОТО)
В Баку состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE (ФОТО)
В Баку состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE (ФОТО)
В Баку состоится первый open-air концерт нового музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE (ФОТО)
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