Азербайджан прекрасно организовывает гимнастические соревнования - Боряна Калейн

БАКУ /Trend/ - Азербайджан прекрасно организовывает гимнастические соревнования.

Об этом в воскресенье сказала Trend медалистка Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Болгарии Боряна Калейн. На соревнованиях Боряна Калейн завоевала два "золота" в упражнениях с мячом и лентой, а также серебряную награду в программе с обручем.

"Счастлива, что завоевала медали Кубка Европы в Баку. Было интересно участвовать и следить за ходом кросс-баттлов. Думаю, интересно было не только нам – гимнасткам, но и зрителям. Рада, что соревнования прошли в Баку. Я люблю этот город, здесь я в прошлом году стала чемпионкой Европы", - подчеркнула она.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике прошел 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях приняли участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступили в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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