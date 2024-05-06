Азербайджанский инвестиционный холдинг и ВБ обсудили перспективные проекты

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский инвестиционный холдинг (AİH) и ВБ обсудили перспективные проекты, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным AİH, состоялась встреча между Русланом Алихановым, главным исполнительным директором AİH, и Стефани Столлмейстер, страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану.

На встрече было обсуждено текущее состояние сотрудничества AİH со Всемирным банком и проведен обмен мнениями о перспективных проектах, которые могут представлять взаимный интерес.

Напомним, что Азербайджанский инвестиционный холдинг создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 7 августа 2020 года в целях управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами, имеющими государственную долю, на основе единых принципов. Холдинг финансируется из государственного бюджета.

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