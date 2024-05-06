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Новая стратегия АБР по Азербайджану будет сосредоточена на помощи в декарбонизации - Евгений Жуков

Экономика Материалы 6 мая 2024 08:00 (UTC +04:00)
Новая стратегия АБР по Азербайджану будет сосредоточена на помощи в декарбонизации - Евгений Жуков

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ТБИЛИСИ/Trend/ -Новая стратегия Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану будет сосредоточена на помощи в декарбонизации.

Об этом, в частности, в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в кулуарах ежегодного собрания Банка в Тбилиси.

«Мы готовим новую стратегию партнерства со страной. Но я должен сказать, что основной повесткой дня этой стратегии будет борьба с последствиями изменения климата и помощь Азербайджану в декарбонизации экономики и увеличении доли возобновляемых источников энергии. Таким образом, независимо от того, в каких секторах мы работаем, это всеобъемлющая повестка дня для АБР не только в Азербайджане, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. В целом АБР обязался инвестировать 100 миллиардов долларов к 2030 году в эту программу», — сказал он.

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