Посол США в Азербайджане посетил город Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Марк Либби посетил город Шуша.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило посольство США в Азербайджане.

"Сегодня посол Либби вместе со своей супругой Данусией посетили города Физули и Шуша.

Во время визита посол планирует встретиться с представителями правительства, а также вместе со своей супругой планирует посетить Шушинскую крепость, дом Хуршидбану Натаван, родник "Хан гызы", мавзолей Вагифа, прогуляться по Джыдыр-дюзю и встретиться с местными работниками образования, участвующими в программе английского языка, поддерживаемой посольством", - говорится в сообщении посольства.

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