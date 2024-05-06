Азербайджан становится магнитом для туристов из Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией развиваются по различным направлениям. Прочные политические связи на самом высоком уровне поддерживают многочисленные совместные экономические проекты. Помимо политических связей, чрезвычайно важны связи между народами, подпитываемые общими культурными, историческими и религиозными узами. Такое взаимопонимание гарантирует, что туристы из Эр-Рияда будут чувствовать себя в Баку как дома, и наоборот.

Азербайджан стал привлекательным туристическим направлением для стран Персидского залива, особенно с 2015 года, когда число туристов из этих стран, посещающих страну, заметно возросло.

Только с января по апрель этого года число туристов из Саудовской Аравии, приезжающих в Азербайджан, почти удвоилось, достигнув 17 763 человек. В 2023 году это число достигло 80 677 человек - на 142 процента больше по сравнению с 33 273 человека, посетивших нашу страну в 2017 году.

Прямые рейсы между Баку и Эр-Риядом являются ключевыми для туристов, приезжающих в Азербайджан из этой страны. Кроме того, граждане Саудовской Аравии могут получить визу по прибытии в аэропорт по системе "электронных виз", что позволяет им оставаться в стране до 30 дней.

Богатое культурное наследие Азербайджана, разнообразные ландшафты и исторические достопримечательности предоставляют широкий спектр туристических возможностей за пределами столицы. К примеру, такие регионы, как Шеки, могут похвастаться историческими достопримечательностями, среди которых Дворец Шекинских ханов. В Гяндже, втором по величине городе страны, расположены такие культурные достопримечательности, как мавзолей Низами, и проводятся яркие фестивали. Каждый регион страны представляет собой уникальное сочетание природы и культуры.

Безусловно, туристы, приезжающие в Азербайджан из Саудовской Аравии, ценят комфорт. Обеспечение комфорта, удобства и общей удовлетворенности визитом туристов является фундаментальным аспектом индустрии туризма. Азербайджан может похвастаться разнообразием предложений в этой области. От высококлассных отелей и ресторанов до других объектов размещения и питания, где посетители могут рассчитывать на лучшие впечатления. Будь то пятизвездочные отели или бутик-отели в Баку и за его пределами, туристы могут насладиться роскошным и комфортным проживанием. Кроме того, посетители имеют доступ к многочисленным транспортным услугам, турам и развлекательным мероприятиям.

Азербайджанцы также часто выбирают Саудовскую Аравию как направление для отдыха. Эта страна предлагает различные возможности для проведения досуга - от посещения религиозных и культурных достопримечательностей до шоппинга и других развлечений.

Религиозные святыни в Саудовской Аравии, считающиеся священными в исламе, ежегодно привлекает тысячи азербайджанцев для совершения религиозного паломничества в эту страну. Помимо хаджа, азербайджанцы также посещают Саудовскую Аравию для совершения умры. В августе 2023 года Саудовская Аравия расширила свою систему электронных виз, предоставив гражданам Азербайджана возможность посещать страну путем получения электронной визы. Гостевая виза действительна в течение всего года и позволяет находиться в Саудовской Аравии до 90 дней.

У двух стран глубокие культурные и исторические связи. Из-за этого все больше и больше туристов из Саудовской Аравии выбирают Азербайджан в качестве места отдыха. Число саудовских туристов, посещающих Азербайджан, растет. Благодаря туристическому обмену Азербайджан и Саудовская Аравия укрепляют свои давние дружеские и культурные связи, делая путешествия посетителей из каждой страны более насыщенными.