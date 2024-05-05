АБР будет по-прежнему уделять особое внимание борьбе с изменением климата и развитию частного сектора - Масацуга Асакава

ТБИЛИСИ /Trend/- АБР будет по-прежнему уделять особое внимание борьбе с изменением климата и развитию частного сектора.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал президент Азиатского банка развития Масацуга Асакава

на деловой сессии Совета управляющих на 57-м ежегодном собрании в Тбилиси.

«В этом году АБР будет использовать среднесрочный обзор Стратегии 2030 и Матрицу корпоративных результатов на 2025-2030 годы, чтобы изучить и продолжать развивать поддержку клиентов. АБР будет эффективно и результативно использовать свой недавно расширенный кредитный потенциал для поддержки ключевых приоритетов, а также наиболее нуждающихся членов.

В новой операционной модели АБР будет по-прежнему уделяться особое внимание борьбе с изменением климата и развитию частного сектора. Чтобы ускорить нашу деятельность в рамках новой операционной модели и обеспечить подотчетность, мы также введем новые способы работы. К ним относятся новые цифровые инструменты, региональные рабочие программы и корпоративные показатели эффективности»,- сказал он.

Асакава отметил, что завершается четырнадцатое пополнение Азиатского фонда развития.

«Это позволит нам поддерживать беднейшие и наиболее уязвимые страны региона до 2028 года»,- сказал он.