ЕС рассматривает Средний коридор как альтернативу транзитным грузоперевозкам из Китая – посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор) является жизнеспособной альтернативой для транзитных грузоперевозок между Китаем и Европой.

Об этом сказал в понедельник Trend посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас.

"Казахстан находится на стыке Европы и Азии, Европейского Союза и Китая. Большинство наземных грузов между Китаем и ЕС идет транзитом через Казахстан. На протяжении десятилетий многие из этих торговых потоков шли по северному маршруту через Россию. С начала войны в Украине, а также после санкций ЕС против России некоторые компании начали переносить свои логистические операции из стран, находящихся под санкциями. Это дало толчок развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он предлагает жизнеспособную альтернативу для торговли между ЕС и Центральной Азией, а также для транзита грузов между Китаем и Европой быстрее, чем по морю", - сказал посол.

Как отметил Янкаускас, согласно нескольким исследованиям, существует большой потенциал для утроения грузоперевозок по данному маршруту.

"Это поможет лучше подключить Казахстан к мировой экономике и способствовать экономическому росту в регионе. Казахстан одновременно работает над несколькими проектами для предоставления более качественных услуг по Среднему коридору", - сказал он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турцию и страны Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.