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Израильская армия нейтрализовала одного из командиров "Исламского джихада" в Рафахе

Израиль Материалы 5 мая 2024 02:57 (UTC +04:00)
Израильская армия нейтрализовала одного из командиров "Исламского джихада" в Рафахе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израильская армия нейтрализовала одного из командиров военного крыла палестинской организации "Исламский джихад".

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Сообщается, что речь идет об Аймане Заарабе, "высокопоставленном бойце" в структуре "Исламского джихада", командовавшем бригадой «Рафах». Заараб был уничтожен утром в результате авиаударов истребителей ВВС Израиля на основе разведывательной информации, полученной израильской армией и контрразведкой.

Отмечается, что были уничтожены еще двое боевиков "Исламского джихада", находившиеся с ним в одном помещении.

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