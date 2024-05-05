Израильская армия нейтрализовала одного из командиров "Исламского джихада" в Рафахе

БАКУ /Trend/ - Израильская армия нейтрализовала одного из командиров военного крыла палестинской организации "Исламский джихад".

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Сообщается, что речь идет об Аймане Заарабе, "высокопоставленном бойце" в структуре "Исламского джихада", командовавшем бригадой «Рафах». Заараб был уничтожен утром в результате авиаударов истребителей ВВС Израиля на основе разведывательной информации, полученной израильской армией и контрразведкой.

Отмечается, что были уничтожены еще двое боевиков "Исламского джихада", находившиеся с ним в одном помещении.