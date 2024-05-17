В иранском Рефсенджане состоялось открытие солнечной электростанции мощностью 10 МВт

БАКУ /Trend/ - В иранском городе Рефсенджан открылась солнечная электростанция мощностью 10 МВт в присутствии заместителя министра энергетики и председателя Организации возобновляемых источников энергии и энергоэффективности (SATBA), передает Trend.

Согласно информации, солнечная электростанция мощностью 10 мегаватт построена на площади 15 гектаров.

Сообщается, что для реализации проекта было использовано 22 536 солнечных панелей.

На церемонии также присутствовали заместитель губернатора по координации строительных работ, префект Рефсенджана и ряд руководителей подразделений министерства энергетики в провинции.

Рефсенджан расположен в 100 километрах к северо-западу от административного центра провинции Керман.