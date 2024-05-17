Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Хикмет Гаджиев встретился с представителями правительства США

Политика Материалы 17 мая 2024 08:13 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев встретился с представителями правительства США

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе визита в США встретился с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джоном Бассом, исполняющей обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким и исполняющим обязанности помощника министра по вопросам демократии, труда и прав человека Робертом Гилкристом.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в США в соцсети X.

Согласно информации, были проведены обсуждения по широкому спектру вопросов, охватывающих двусторонние отношения между Азербайджаном и США, текущую ситуацию в региональной и глобальной безопасности, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости