АБР выделит рекордную сумму чистой прибыли от обычных капитальных ресурсов

ТБИЛИСИ /Trend/ - Совет управляющих Азиатского банка развития (АБР) сегодня утвердил финансовую отчетность банка за 2023 год и выделение чистой прибыли в размере 1,42 миллиарда долларов США от обычных капитальных ресурсов, что является самым высоким показателем в истории АБР, сообщает в воскресенье Trend.

Чистая прибыль за 2023 год будет распределена следующим образом:

⁃ 1,005 миллиарда долларов США в обычный резерв АБР для поддержки роста капитала банка и обеспечения базы доходов для получения дохода;

⁃ 292,5 миллиона долларов в Азиатский фонд развития, который предоставляет гранты беднейшим и наиболее уязвимым развивающимся странам-членам АБР;

⁃ 110 миллионов долларов в Специальный фонд технической помощи, который предоставляет гранты на техническую помощь членам-заемщикам для помощи в подготовке проектов и проведении технических или политических исследований;

⁃ 15 миллионов долларов в Азиатско-Тихоокеанский фонд реагирования на стихийные бедствия, который предоставляет немедленные гранты после стихийного бедствия развивающимся странам-членам для восстановления служб спасения жизней.

АБР стремится к достижению процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, одновременно продолжая свои усилия по искоренению крайней бедности. Основанная в 1966 году, она принадлежит 68 членам, 49 из которых являются представителями региона.