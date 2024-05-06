ЗАО «AzerGold» диверсифицировало геологоразведочные работы на территории страны

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» продолжает активные и многопрофильные геологические исследования с целью разведки месторождений руд цветных и черных металлов, оценки ресурсов и началу их эксплуатации, повышения ресурсного потенциала действующих рудников в Азербайджане. Исследования проводятся по трем направлениям – рудные участки, переданные в ведение ЗАО; общая программа геологоразведочных работ на территории страны; мониторинг, ревизия, поиск, оценка запасов минерального сырья в Карабахе и Восточном Зангезуре.

По первому направлению в настоящее время Акционерное Общество занимается металлургическими исследованиями для определения оптимальной методики переработки и обогащения на полиметаллическом месторождении «Филизчай», расположенном в Балакенском районе и имеющем сложную геологическую структуру, а также исследования по геолого-экономической оценке запасов золота, выявленных на месторождении «Ортакенд» на территории Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики и оптимизации параметров добычи открытым способом. Наряду с этим, ведутся активные геологические исследования в предгорных районах Нахчыванской Автономной Республики, а также в Дашкесанском, Гейгельском и Кельбаджарском районах. С целью выявления перспективных участков в более короткие сроки, экономии средств на бурении скважин, охвата меньшего ареала, используя точные координаты, впервые в Кавказском регионе используются неинвазивные методы поиска – гиперспектральная спутниковая съемка и аэроэлектромагнитные методы исследования. В рамках данных методов высокоэффективных поисково-оценочных работ в 2022 году ЗАО «AzerGold» осуществило гиперспектральную спутниковую съемку на площади 1624 кв. км в Кельбаджарском и Лачынском районах Восточного Зангезура.

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2023 года ЗАО «AzerGold» и Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) продолжают совместное выполнение геологоразведочных работ на территории страны по другим направлениям геологической деятельности. За прошедшие годы совместно с МЭПР был обновлен архив информации о существующих месторождениях руд цветных и черных металлов по всей стране, собраны в электронном формате статистические данные о геологоразведочных работах, проведенных в СССР, оцифрованы геологические карты и графические приложения. Таким образом, была создана база данных по каждому месторождению. Однако из-за того, что данные времен СССР не в полной мере отражали технологический потенциал современности, высокие цены на металлы, потребовалось проведение повторных геологоразведочных работ на территории страны. С этой целью в первом квартале 2024 года Акционерное Общество приступило к выполнению гиперспектральной спутниковой съемки на площади 2566 кв. км в Ордубадском, Джульфинском и Шахбузском районах Нахчыванской Автономной Республики. Также дан старт подготовительным работам по проведению аэроэлектромагнитных исследований с помощью вертолета на площади 1890 кв. км, охватывающей территории Дашкесанского, Гейгельского и Геранбойского районов. Кроме того, в ближайшие годы планируется начать поисково-оценочные работы с помощью указанных методов в Шушинском, Ходжалинском и Агдеринском районах. Всего исследования будут проходить в три этапа, включая поисково-оценочные работы, первичную и точную разведки.

В результате исследований, которые будут проводиться на потенциальных месторождениях минерализации в соответствии с вышеупомянутым Распоряжением, будут составлены геологические модели месторождений, а существующие запасы – пересчитаны в соответствии со стандартами JORC (Joint Ore Reserves Committee – Объединенный комитет по рудным запасам), благодаря чему будут определены перспективные месторождения минерализации. По итогам комплексных исследований месторождений собранные геологические данные представят операционной компании-инвестору, который будет выбран государством для организации процесса добычи.

Наряду с этим, в соответствии с «I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», утвержденной Распоряжением Президента страны от 16 ноября 2022 года, на ЗАО возложен ряд важных задач, таких как мониторинг, инспекция, поиск, оценка запасов минерального сырья. Акционерное Общество продолжает оказывать поддержку проводимой государством политике по использованию природных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура в интересах азербайджанского народа в рамках государственной программы, охватывающей 2022–2026 годы.

Следует также отметить, что в случае передачи государством новых месторождений, обладающих промышленно значимыми ресурсами, в управление национальной компании-оператора ЗАО «AzerGold», это приведет к диверсификации эксплуатационной деятельности из одного участка добычи в другой, что в итоге способствует восстановлению и поддержанию темпов экономического развития компании.