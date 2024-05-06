Работа над проектом "Общего тюркского алфавита" продолжается (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Специалисты стран-членов Организации тюркских государств продолжают работу над проектом "Общего тюркского алфавита".

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

"Также продолжается работа над проектами учебных пособий "География тюркского мира" и "Общая тюркская литература", разработанных Международной тюркской академией. В настоящее время в Академии рассматриваются заключения и предложения специалистов по предметам учебников", - сказали в министерстве.

Напомним, что в министерстве ранее сообщили, что преподавание по этим учебным пособиям планируется включить в учебный процесс в пилотных школах, отобранных из числа образовательных учреждений с полным средним образованием, с включением в расписание внеклассных занятий.

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