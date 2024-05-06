В Азербайджане утвержден порядок аккредитации постоянной арбитражной организации

БАКУ /Trend/ - Утвержден порядок аккредитации и отзыва аккредитации постоянной арбитражной организации.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает в понедельник Trend.

Постоянная арбитражная организация осуществляет управление арбитражным разбирательством, организационное обеспечение арбитража, включая решение вопросов назначения арбитров, оспаривания и прекращения их полномочий (мандата), ведение делопроизводства, взыскание арбитражных сборов и иных арбитражных действий, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции арбитражного суда по разрешению спора, выполняет функции по организации оплаты арбитражных сборов и иных арбитражных расходов.

Аккредитация некоммерческих юридических лиц для функционирования в качестве постоянной арбитражной организации и прекращение их аккредитации осуществляется министерством юстиции. Положения настоящего правила не распространяются на международные или иностранные постоянные арбитражные организации.

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