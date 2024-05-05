Азербайджанская гимнастка Шамс Агагусейнова завоевала "серебро" Кубка Европы в Баку в упражнении с лентой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Шамс Агагусейнова с результатом 30.250 балла завоевала "серебро" Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнении с лентой среди юниорок, сообщает в воскресенье Trend.

Золотую награду выиграла Мейталь Мааян Сумкин из Израиля, ее результат в финале составил 31.600 балла. "Бронзу" завоевала Амалия Лика, представляющая Румынию, ее выступление судьи оценили на 29.900 балла.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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