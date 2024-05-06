В Азербайджане 4-5 мая было обнаружено и изъято около 2 кг наркотиков - МВД

БАКУ /Trend/ - В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, 4 и 5 мая на территории Азербайджана были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 1,9 килограмма.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, из незаконного оборота были изъяты наркотические средства – более 1,5 килограмма марихуаны, около 400 граммов метамфетамина, а также 20 таблеток метадона и 22 куста конопли.

Продолжаются решительные меры по борьбе в данном направлении.

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