В Азербайджане объявлены эталоны правильных ответов заданий выпускного экзамена

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы эталоны правильных ответов на тестовые задания, использованные на экзаменах 5 мая по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили в понедельник Trend, в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, эталоны правильных ответов на тестовые задания, которые использовались на выпускном экзамене по общему (9-летнему) уровню среднего образования, можно найти по ссылке.

"В настоящее время проводится обработка экзаменационных материалов. Поскольку проверка заданий открытого типа, требующих письменного ответа, занимает определенное количество времени, результаты экзамена планируется объявить в течение ближайших трех недель", - говорится в сообщении ГЭЦ.

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