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Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Коста-Рики подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

Общество Материалы 6 мая 2024 19:04 (UTC +04:00)
Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Коста-Рики подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Коста-Рики подписан меморандум о взаимопонимании, сообщили Trend в понедельник в Федерации гимнастики Азербайджана.

Меморандум подписан с целью развития и пропаганды гимнастики.

Меморандум подписали генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде и президент Федерации гимнастики Коста-Рики Ивет Лорена Вильярреаль Гуадамуз.

Данное сотрудничество имеет важное значение с точки зрения обмена опытом между федерациями.

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Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Коста-Рики подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Коста-Рики подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Коста-Рики подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Коста-Рики подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
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