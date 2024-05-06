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В Казахстане назначен новый министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Казахстан Материалы 6 мая 2024 15:05 (UTC +04:00)
В Казахстане назначен новый министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Жаслан Мадиев назначен новым министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду, соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что ранее Токаев освободил от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина.

Отметим, что Багдат Мусин занимал должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с сентября 2020 года.

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