В Казахстане назначен новый министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

АСТАНА /Trend/ - Жаслан Мадиев назначен новым министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду, соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, что ранее Токаев освободил от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина.
Отметим, что Багдат Мусин занимал должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с сентября 2020 года.