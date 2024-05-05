Кубок Европы в Баку – это масштабные соревнования, мне они очень понравились – грация из Кипра

БАКУ /Trend/ - Кубок Европы по художественной гимнастике – это масштабные соревнования, мне они очень понравились. Надеюсь, таких соревнований будет гораздо больше.

Об этом в воскресенье сказала Trend медалистка Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, грация Вера Туголукова (Кипр). На соревнованиях в Баку Вера Туголукова завоевала "серебро" в программе с лентой, а также две бронзовые медали в упражнениях с обручем и булавами.

"Соревнования прошли достаточно хорошо, но были допущены ошибки, поэтому есть над чем работать. Надеюсь, к чемпионату Европы я все исправлю. В Кубке Европы в Баку принимали участие очень сильные спортсменки, я на них равняюсь", - отметила гимнастка.

Спортсменка рассказала, что в прошлом году участвовала в Баку в Международном турнире по художественной гимнастике "AGF Trophy".

"Баку - один из моих любимых городов, потому что здесь всегда соревнования проходят на высоком уровне, организация безупречная", - добавила она.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике прошел 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях приняли участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступили в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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