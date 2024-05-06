ТБИЛИСИ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) готов инвестировать в восстановление транспортной сети на Южном Кавказе.

Об этом, в частности, в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в кулуарах ежегодного собрания Банка в Тбилиси.

«Если посмотреть по секторам, мы также хотим больше работать над перевозками, продолжать расширять наше сотрудничество с «Азербайджанскими железными дорогами», потому что там много незавершенных задач по реабилитации всей сети», - сказал Жуков.

Он отметил, что АБР также надеется на успешные переговоры между Азербайджаном и Арменией, поскольку как только мирное соглашение будет достигнуто, это позволит стране разблокировать дополнительный транспортный коридор, лучше связать Азербайджан и регион с миром.

«Есть довольно старая железная дорога, которая проходит из южной части Азербайджана через Армению в Нахчыван. Поэтому, если будет достигнуто мирное соглашение и другие соглашения, мы будем очень рады инвестировать в восстановление этой сети, но, конечно, в соответствии с приоритетными решениями правительства Азербайджана», - добавил он.