Необходима более прозрачная оценка эффективности проектов, финансируемых АБР в сфере климата - Алексия Латортю

ТБИЛИСИ /Trend/- Необходима более прозрачная оценка эффективности проектов, финансируемых АБР в сфере климата.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказала в своем заявлении помощник министра по международной торговле и развитию министерства финансов США Алексия Латортю по итогам ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Несколько лет назад президент Асакава заявил, что АБР станет климатическим банком региона, и мы рады видеть, как далеко продвинулся АБР. АБР также принял новый План действий по изменению климата (CCAP), чтобы включить климат в ДНК учреждения. CCAP затрагивает каждый аспект деятельности банка: от планирования до операций, финансирования, партнерства и знаний, создавая ответственность и подотчетность на всех этапах»,- сказала она.

Латортю подчеркнула, что США также высоко оценивает лидерство АБР в Партнерстве по справедливому энергетическому переходу Индонезии.

«В 2023 году АБР выделил рекордный объем финансирования для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. По состоянию на июль 2023 года все новые суверенные операции и не менее 85 процентов несуверенных операций соответствуют целям Парижского соглашения. Климатические цели банка пересматриваются в рамках среднесрочного обзора Стратегии 2030, чтобы отразить высокий уровень амбиций и возросший общий потенциал финансирования»,- сказала она.

По ее мнению, чтобы АБР действительно реализовал обещание президента Асакавы, необходимо в конечном итоге измерять успех не только выплаченными долларами, но и достигнутым эффектом.

«Это потребует более пристального внимания к диагностике, измерению и оценке в ходе реализации, а также к прозрачному измерению и достижению результатов»,- сказала она.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое проходит со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.