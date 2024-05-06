ФК "Карабах" установил рекорд в матче с "Нефтчи"

БАКУ /Trend/ - ФК "Карабах" увеличил количество забитых голов на своем поле в сезоне-2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана до 50.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова добилась этого в XXXIII туре.

После победы со счетом 5:0 над "Нефтчи" количество голов на своем поле достигло 50. Это новый рекорд в истории клуба. До этого рекорд был 47 голов на своем поле для представителя Агдама в сезоне 2021/2022.

Это также рекорд последних 25 лет в чемпионатах Азербайджана. Абсолютный рекорд в истории соревнований принадлежит сумгайытскому "Хазару". В 1992 году сумгаитские футболисты забили в ворота гостей 70 голов.

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